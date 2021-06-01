Магадан, , 06:58 — REGNUM В Магадане в ночь на 1 июня случилось возгорание в квартире пятиэтажного дома — пожарные спасли троих человек, в том числе годовалого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Магаданской области.

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На вызов были направлены отделения специализированной пожарно-спасательной части, службы пожаротушения и спасатели ПСО ПСЦ.

В квартире было обнаружено загорание дивана в одной из комнат. В результате пожара пострадала женщина 1984 года рождения — её доставили в больницу.

Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

В ликвидации пожара задействовали 16 человек личного состава и семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске ночью 1 июня произошёл пожар в одноэтажном здании на улице Мюнниха. В нём расположены букмекерская контора и два магазина.