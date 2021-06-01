Красноярск, , 06:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили семь лесных пожаров на площади 82,1 га — в Абанском, Нижнеингашском, Новоселовском, Пировском и Туруханском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в краевом министерстве лесного хозяйства.

С огнём боролся 101 человек, применялось 11 единиц техники. Шесть воздушных судов занимались авиапатрулированием, доставкой сил и средств к местам возгораний.

Предварительные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, переход огня с земель иных категорий.

На утро 1 июня в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 40 га — в Емельяновском районе. Как заверили в министерстве, угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует во всех районах края, за исключением Крайнего Севера.

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