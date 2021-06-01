Бухарест, , 06:49 — REGNUM Россия якобы становится «более агрессивной внешне» и «более репрессивной внутренне», заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 31 мая в ходе пресс-конференции.

При этом, по его словам, Североатлантический альянс приспосабливается к таким изменениям, а также демонстрирует РФ свою готовность защищать территорию союзников. Кроме того, замглавы альянса обвинил Россию в том, что именно российская сторона отказывается от диалога с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня британский министр иностранных дел Доминик Рааб должен выступить перед союзниками по НАТО с докладом о «негативном поведении» России.

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