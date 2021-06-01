Лима, , 06:46 — REGNUM Правительство Перу пересмотрело данные по смертности от коронавирусной инфекции в стране, в результате чего число жертв COVID-19 в республике увеличилось более чем вдвое, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Сообщается, что рабочая группа при правительстве Перу пересмотрела все данные с 1 марта 2020 года по 22 мая 2021 года. Специалисты уточняли истинную причину смерти пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

По прошлым данным, в Перу с начала пандемии зафиксировали 69 342 смерти среди пациентов с COVID-19. После пересмотра данных это число увеличилось более чем вдвое — до 180 764. Отмечается, что теперь власти Перу будут вести подсчет умерших пациентов по новой, более точной методике.