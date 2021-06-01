Чебоксары, , 06:41 — REGNUM В Чувашии назвали пять «ярких перспективных проектов», в число которых вошло строительство канатной дороги через Волгу в Чебоксарах. Эти данные были приведены на выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проекты в Чувашии, которое региональное министерство экономики оценивает как «одни из ярких» Cap.ru

Вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, выступая с докладом об инвестиционных проектах и бюджетной поддержке инвесторов, отдельно остановился на «перспективных инфраструктурных проектах».

«Мы здесь представили одни из ярких [проектов]. Это и строительство канатной транспортной системы, и третьего транспортного полукольца, и реконструкция сектора воздушных линий аэровокзала аэропорта Чебоксары, и реконструкция физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». Отдельно хочется сказать, что важным инфраструктурным проектом для нас является и создание туристическо-рекреационного кластера «Чувашия — сердце Волги», — заявил Дмитрий Краснов.

Затраты на реализацию данных проектов не назывались.

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Ранее в интервью ИА REGNUM министр экономики Дмитрий Краснов заявлял, что проект по строительству в Чебоксарах канатной дороги через Волгу находится в проработке, власти «привлекли Ростех». Определяются источники финансирования и возможность включения в федеральные программы.

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