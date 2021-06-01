В Чувашии хотят создать канатную транспортную систему
Чебоксары, 1 июня, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Чувашии назвали пять «ярких перспективных проектов», в число которых вошло строительство канатной дороги через Волгу в Чебоксарах. Эти данные были приведены на выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, выступая с докладом об инвестиционных проектах и бюджетной поддержке инвесторов, отдельно остановился на «перспективных инфраструктурных проектах».
Затраты на реализацию данных проектов не назывались.
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Ранее в интервью ИА REGNUM министр экономики Дмитрий Краснов заявлял, что проект по строительству в Чебоксарах канатной дороги через Волгу находится в проработке, власти «привлекли Ростех». Определяются источники финансирования и возможность включения в федеральные программы.