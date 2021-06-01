Богота, , 06:38 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами нападения на ферму в городе Альхесирас на юге Колумбии, заявил мэр города Либардо Пинто в ходе пресс-конференции.

При этом детали произошедшего он не рассказал. В настоящее время даже не известно, были ли погибшие местными жителями, также не понятно, кто напал на ферму. Пинто не исключил, что жертвы нападения могли приехать в город для сезонной работы по сбору кофе.

«Необходимо, чтобы правительство страны вмешалось в расследование случаев насилия», — добавил он.

При этом колумбийский правозащитники заявляют о 41 подобном инциденте в 2021 году. По их данным, при нападениях погибли не менее 158 человек.