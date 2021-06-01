Улан-Удэ, , 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 677. Об этом утром 28 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 769 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 (всего умерли 898 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 594 (+44) больных. На амбулаторном лечении находятся 99 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 37 086 (+69) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 693 (+16) человек.

В реанимации остаётся 51 пациент в тяжёлом состоянии (24 — старше 65 лет). В том числе 37 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (20 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 79,6% — из 746 перепрофилированных коек заняты 594.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Бурятии спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей.

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