Канберра, , 06:31 — REGNUM Правительство Австралии не исключает пересмотра правил вакцинации населения против коронавирусной инфекции после вспышки COVID-19 в Мельбурне, заявил глава австралийского минздрава Грег Хант в ходе пресс-конференции.

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Ранее предполагалось, что работников медучреждений и домов престарелых будут вакцинировать только добровольно. Однако недавно была обнаружена вспышка COVID-19 в городе Мельбурне, который пришлось закрыть на карантин.

«По вопросу обязательной вакцинацию… Мы собираемся вновь обсудить эту проблему с экспертами в области медицины», — заявил он.

Ожидается, что обсуждение состоится в ближайшее время. По предварительным данным, решение может быть принято уже в течение недели.