Лондон, , 06:25 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 1 июня выступит перед союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО) и заявит о «негативном поведении» России, пишет газета The Telegraph.

По данным издания, британский министр даст оценку последним событиям, которые прямо или косвенно касались России, и которые на Западе сочли «негативными». Речь идёт, в частности, о наращивании численности войск у границы с Украиной, создании 20 новых соединений и воинских частей на западе России, включении Чехии и США в список «недружественных» стран.

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Кроме того, Рааб обратит внимание на инцидент в Белоруссии — посадку самолёта компании Ryanair, после которой задержали одного из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича.

«Демократические ценности подвергаются нападкам: от агрессивного поведения России по отношению к Украине до нападения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко на гражданскую авиацию», — приводит издание выдержку из будущего выступления Рааба.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании альянса наладить отношения с Россией.

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