Владивосток, , 06:26 — REGNUM Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Новосибирской области, который с 2020 года скрывался от полиции после нападения на государственного инспектора, попытавшегося задержать его за браконьерство на юге Приморского края. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Хасанскому району задержали обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчина находился в федеральном розыске с 2020 года», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный мужчина занимался незаконной добычей морских ресурсов на территории Дальневосточного морского заповедника, вблизи бухты Средняя в Хасанском районе. Государственный инспектор отдела охраны при патрулировании заповедной территории заметил браконьера и попытался его задержать. В ходе инцидента правонарушитель нанёс инспектору не опасные для жизни травмы и скрылся.

Браконьера, которым оказался временно проживающий в Хасанском районе уроженец Новосибирской области, объявили первоначально в региональный, а через некоторое время — в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемому в нападении на представителя власти грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, двое браконьеров в узбекистанском Каракалпакстане напали на инспекторов национального природного парка «Южный Устюрт».

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