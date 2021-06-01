Магадан, , 06:29 — REGNUM В Магадане 17 июля пройдут соревнования по промывке россыпного золота «Старательский фарт» — с 1 июня начался приём заявок на участие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Ожидается, что в фестивале примут участие 60 человек от 18 лет и старше.

Общий призовой фонд «Старательского фарта» составит 2 млн рублей. Награждать денежными призами будут пятерых победителей. За первое место — 1 млн рублей.

Заявки принимаются до 1 июля.

Фестиваль проводится с 2016 года с целью развития въездного туризма. На соревнования приезжают из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Красноярска, Краснодарского края, Свердловской, Ленинградской и Белгородской областей.

По мнению губернатора Магаданской области Сергея Носова, «Старательский фарт» вышел за пределы региона и в перспективе может стать даже международным.

Как сообщало ИА REGNUM, президента России Владимира Путина в ходе встречи с общественностью во Владивостоке 6 сентября 2019 годо золотодобытчики Колымы пригласили"испытать старательский фарт».