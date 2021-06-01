Чебоксары, 1 июня, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Чувашии в рамках реализации механизма инфраструктурного бюджетного кредитования одобрено пять проектов на 6,4 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на выездном заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

В ходе круглого стола министр экономики привёл данные по новым инвестиционным проектам, которые планируется реализовать при помощи механизма бюджетного инфраструктурного кредитования.

«На сегодняшний день Чувашской Республике одобрено решением правительственной комиссии пять инвестпроектов на общую сумму 6,4 млрд рублей при бюджетной эффективность на десять лет в 4,3 млрд рублей. При этом стоимость объектов инфраструктуры составляет более 400 млн рублей. Все эти проекты реализуются на территории города Чебоксары и Чебоксарского района», — сообщил Дмитрий Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по данным минэкономразвития, действует 31 концессионное соглашение объёмом в 2,2 млрд рублей и средним сроком реализации в 10 лет. Значительная часть связана с реализацией системы инфраструктуры.