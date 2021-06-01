Буэнос-Айрес, , 06:18 — REGNUM Общее количество зарегистрированных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Аргентине увеличилось на 638 и достигло 78 093. Об этом 31 мая сообщается на странице в Twitter минздрава страны.

Также за последние сутки аргентинские медики выявили 28 157 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии в Аргентине зафиксировали 3 781 784 подобных случая заражения.

Вместе с тем 3 350 602 пациентов уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Аргентине на девять дней ввели новый карантин из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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