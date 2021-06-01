Биробиджан, , 06:13 — REGNUM Прокуратура Биробиджанского района выявила нарушения при проведении образовательными учреждениями государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Еврейской АО.

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Нарушения были выявлены при мониторинге сайтов образовательных учреждений. Так на них отсутствовала информация для школьников и их родителей о месте и сроках регистрации и подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, о дате проведения экзаменов, продолжительности их проведения, о требованиях к использованию средств обучения и воспитания при их проведении в 2021 году.

Прокурор внес в адрес директоров школ четыре представления об устранении нарушений закона. Все они рассмотрены, удовлетворены, нарушения устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.