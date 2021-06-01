Томск, , 06:11 — REGNUM В Томске ночью 1 июня произошёл пожар в одноэтажном здании на улице Мюнниха. В нём расположены букмекерская контора и два магазина. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 00:27 по местному времени. Первое подразделение 7-й пожарно-спасательной части было на месте через четыре минуты. Здание было полностью охвачено огнём. Очевидцы рассказали о том, что внутри находились люди. Их поиском занялись звенья газодымозащитной службы.

Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы вскрыли металлическую дверь запасного выхода гидравлическим инструментом. Пожарные находили людей одного за другим на ощупь в сильно задымлённом помещении букмекерской конторы.

На пострадавших надели спасательные устройства, вынесли на улицу и передали скорой помощи.

Спасены три человека — мужчины 1960-го и 2000-го годов рождения, а также молодая женщина. Они получили сильное отравление угарным газом и в настоящее время находятся в больнице.

Площадь возгорания составила 189 кв. м. Его потушили в 01:06 силами 30 человек. Применялось семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском утром 1 июня произошёл пожар в строящемся здании школы.

Читайте также: На Камчатке в строящейся школе произошёл пожар