Чебоксары, , 06:08 — REGNUM В Чувашии сегодня, 1 июня, запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с празднованием Международного дня защиты детей, сообщает республиканское министерство экономического развития.

1 июня будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Ограничения касаются объектов торговли (магазинов), но не распространяются на предприятиях общественного питания.

В минэкономразвития напоминают, что при выявлении нарушения штрафы для должностных лиц достигают 40 тыс. рублей, юрлиц — до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии запрет на розничный сбыт алкогольной продукции вводится на отдельные праздники — в частности, во время проведения последнего звонка, в Международный день защиты детей, в День знаний (1 сентября) и День молодёжи (27 июня).