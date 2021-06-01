Москва, , 06:05 — REGNUM Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике для обеспечения обороноспособности на самых крайних северных рубежах, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия реализует в Арктике масштабные экономические проекты и производит там больше 10% ВВП, поэтому поддержание обороноспособности в регионе имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики всей страны.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что военная активность России Арктике обусловлена стремлением сделать регион безопасным.

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