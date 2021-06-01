Чебоксары, , 06:00 — REGNUM В Чувашии в настоящее время действует более 30 концессионных соглашений, «значительная часть» которых относится к развитию инфраструктуры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в Чебоксарах на выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.

Говоря об «улучшении и развитии инфраструктуры», глава ведомства остановился на концессиях. По его словам, на территории Чувашии действует 31 концессионное соглашение объёмом в 2,2 млрд рублей.

«Причём значительная часть относится к реализации системы инфраструктуры — это касается системы переработки, утилизации твёрдых бытовых отходов. Средний срок всех концессионных соглашений у нас порядка десяти лет», — сообщил Дмитрий Краснов.

Глава минэкономразвития также отметил, что в республике продолжается работа по линии Министерства просвещения в части использования механизма государственно-частного партнёрства при строительстве новых школ.