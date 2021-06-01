Копенгаген, , 05:56 — REGNUM Решение о прекращении массового применения в Дании вакцины от коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson призвало пересмотреть правительство королевства. Об этом 31 мая передал телеканал TV2.

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Обращение адресовано Датскому управлению здравоохранения, которое ранее решило отказаться от препарата из-за побочных эффектов при его использовании. Такое же решение было вынесено и в отношении вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

По сведениям телеканала, правительство Дании призвало вернуться к использованию препарата Johnson & Johnson, поскольку хочет ускорить темпы вакцинации населения. Кроме того, по информации журналистов, датские власти получили дополнительную информацию об этой вакцине из ряда других европейских стран.

В настоящее время препарата от Johnson & Johnson можно использовать в королевстве только после предварительной консультации с врачом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст развивающимся странам три миллиона доз вакцины от COVID-19.

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