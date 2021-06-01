Канск, Красноярский край, , 05:55 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка на территории лесоперерабатывающего предприятия возбуждено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла вечером 31 мая на лесопилке в городе Канске. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, 31 мая пять подростков прошли через незапертую калитку на территорию лесоперерабатывающего предприятия. Они забрались на штабель брёвен высотой около пяти метров и стали спускаться вниз. В какой-то момент брёвна покатились. Одного из школьников придавило насмерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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