Пекин, , 05:52 — REGNUM Три китайских интернет-суда в Пекине, Ханчжоу и Гуанчжоу закрыли более 200 000 дел с 2018 года, сообщил Верховный народный суд КНР, передает 31 мая агентство Синьхуа.

В последние годы в Китае число дел, связанных с Интернетом, растет из года в год. При этом, они как правило касаются новых, сложных правовых вопросов, говорится в сообщении суда.

Беспристрастно рассматривая дела в соответствии с законом, суды разъяснили правила развития Интернета, цифровой экономики и технологических инноваций, обеспечивая здоровый и упорядоченный рост Интернета, говорится в сообщении суда.