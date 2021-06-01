Южно-Сахалинск, , 05:51 — REGNUM На Сахалине после опрокидывания полуторагодовалого ребёнка в ведро с дезинфицирующими средствами в детском саду в Ногликах 31 мая возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в ведомстве.

Следствие пытается установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 31 мая в Ногликах полуторагодовалый ребёнок в детском саду упал в ёмкость с дезинфицирующими средствами. Медики стабилизировали состояния пострадавшей. Для дальнейшего наблюдения и лечения принято решение санавиацией отправить ребёнка в детскую больницу Южно-Сахалинска.