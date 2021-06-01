Анадырь, , 06:01 — REGNUM Первые группы школьников Чукотки выехали в детские оздоровительные центры страны. Всего за пределами округа за лето отдохнут 320 детей и подростков. Ещё 120 ребят примет стационарный лагерь «Молодая Гвардия». А в 42-х пришкольных лагерях отдохнут 4200 учеников, сообщает ИА «Чукотка».

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40 детей из Анадырского, Чукотского районов, а также Провиденского городского округа вылетели 31 мая в Москву. Они будут отдыхать в детском лагере «ОРГРЭС» в Подмосковье.

1 июня вылетят из столицы Чукотки ещё 40 школьников из Эгвекинота, Анадыря, Угольных Копей, Алькатваама и Провидения. Они отдохнут и поправят здоровье в санатории «Отрадное» на Балтийском море.

Следующая группа, также из сорока ребят, отправится в «Отрадное» 7 июня, а 22 июня вылетит вторая группа в Подмосковье.

Во всероссийские детские центры запланирована только одна смена — в «Океан». Туда поедут 15 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор дал советы, как правильно собрать ребёнка на отдых в оздоровительный лагерь. В первую очередь нужно составить список вещей, необходимых на смену в 21 день, в двух экземплярах.