Челябинск, , 05:51 — REGNUM В Челябинске 30-летний гражданин отдан под суд за наезд на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в августе 2020 года этот гражданин ехал на велосипеде и на тротуаре сбил восьмилетнего мальчика. Ребёнок получил открытый перелом обеих костей голени со смещением. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Теперь дело рассмотрит мировой судья в Металлургическом районе города. Прокуратура подала в интересах ребёнка иск о взыскании с велосипедиста 500 тыс. рублей в качестве морального вреда.