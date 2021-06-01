Пекин, , 05:50 — REGNUM В Китае 274 000 детей, не имеющих дееспособных опекунов, были включены в систему социального обеспечения, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Они получали среднемесячное пособие на жизнь в размере 1 206,6 юаня (около $189) на человека, сказал представитель Министерства гражданской администрации КНР Ли Ваньли.

Программа социального обеспечения для детей, не имеющих способных опекунов, была впервые запущена в июне 2019 года совместными усилиями 12 департаментов, включая Министерство гражданской администрации и Верховный народный суд КНР.

Официальные данные показывают, что почти 40% детей, пользующихся этой схемой, — это дети, у которых один родитель умер, а другой пропал без вести, является инвалидом или серьезно болен. Почти 30% из них имеют обоих родителей с тяжелыми нарушениями, и более 8% — это дети, чьи родители отбывают тюремные сроки.