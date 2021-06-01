Москва, , 05:48 — REGNUM Хакерские группировки планируют совершить ряд кибератак на промышленное объекты, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью газете «КоммерсантЪ».

«Нужно быть готовым к атакам на индустриальные объекты, потому что профессиональные хакерские группировки стоят на грани того, чтобы перейти в индустриальную киберпреступность», — заявил он.

Касперский добавил, что подготовка хакеров постоянно возрастает. При этом ряд группировок уже достаточно профессиональны, чтобы начать атаковать индустриальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая работа сайта предварительного голосования «Единой России» прерывалась из-за кибератаки. «Ростелеком» фиксировал постоянные попытки атак на инфраструктуру праймериз.