Пекин, , 05:45 — REGNUM Новый фильм студии Universal Pictures «Форсаж 9» обогнал китайскую драму «Маленький красный цветок» по сборам, четвертым по кассовости фильмом в прокате Китая в этом году, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Новейший фильм саги «Форсаж» собрал 1,2 млрд юаней (около $188,4 млн) по состоянию на вечер 31 мая, обогнав конкурента с его 1,19 млрд юаней сборов. С момента своего выхода в прокат 10 дней назад «Форсаж 9» продолжает лидировать в ежедневном чарте кассовых сборов Китая. Как ожидается, фильм завершит прокат в Китае со сборами менее 1,4 млрд юаней, что намного меньше, чем у предыдущих двух частей серии.

Еще одним иностранным фильмом, вошедшим в топ-10 самых кассовых фильмов в Китая в этом году, является американский фильм «Годзилла против Конга», который в настоящее время занимает третье место с общим доходом в 1,23 млрд юаней.

Суммарные кассовые сборы в Китае за 2021 году достигли 25,46 млрд юаней по состоянию на 31 мая, при этом восемь из 10 лучших картин по сборам за этот год, являются китайскими.