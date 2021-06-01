Пекин, , 05:40 — REGNUM Китай усилил защиту прав человека при пересмотре смертных приговоров и ужесточил условия применения смертной казни в последние годы, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Подсудимые, имеющие значительные заслуги перед обществом, как правило, получают снисхождение и по возможности освобождаются от смертного приговора, заявила на пресс-конференции старший судья Верховного народного суда КНР Ли Сяо.

Смертная казнь не применяется к обвиняемым старше 75 лет, за исключением случаев, когда они умышленно совершают убийство или преступления с особо тяжкими обстоятельствами, добавила Ли.

По ее словам, высший суд всегда придерживался самых высоких стандартов, самых строгих условий и применял основанный на фактах подход в соответствии с законом.

По словам Ли, во время рассмотрения вопроса о смертной казни суд также в максимально возможной степени учитывает мнения адвокатов подсудимого, а также результаты разбирательств со стороны Верховной народной прокуратуры по этому делу.