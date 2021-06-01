Пекин, , 05:37 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая выдвинуло требования к поставщикам услуг по размещению, касающиеся пребывания несовершеннолетних, с тем чтобы молодые люди не становились жертвами противозаконных действий, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Эти требования были выдвинуты министерством в связи Китая в связи с тем, что пересмотренный Закон о защите несовершеннолетних вступит в силу с 1 июня. Министерство требует, чтобы отели проверяли и регистрировали личность несовершеннолетних при заселении, запрашивали контактную информацию их родителей или опекунов и проверяли в каких отношениях они состоят со своими спутниками, если они у них есть.

Гостиницам также настоятельно рекомендуется усилить меры безопасности и регистрировать любых посетителей, которые могут быть у несовершеннолетних. Если они заметят какие-либо подозрительные действия, они обязаны сообщить об этом в полицию и своевременно связаться с опекунами клиентов.

Поставщики услуг по размещению должны поддерживать высокий уровень бдительности в отношении таких инцидентов, как регистрация несовершеннолетних со взрослыми, чьи отношения с ними неясны или прием несовершеннолетних, которые, как представляется, ранены, пьяны или находятся едва в сознании, говорится в сообщении министерства.