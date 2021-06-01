Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Приморье в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 145 тыс. избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в региональном исполкоме партии.

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Предварительное голосование в Приморском крае было организовано на 260 счетных участках, что составляет 20% от общего количества избирательных комиссий.

Никаких нарушений и жалоб не зарегистрировано.

В бюллетенях для голосования было более 300 претендентов. Самая высокая конкуренция была на избирательном округе №64 (Арсеньев, Находка, северное Приморье) — 18 человек.

Как и предполагалось ранее политологами, по итогам подсчета голосов определены предсказуемые победители-кандидаты в Госдуму: Владимир Новиков, Александр Щербаков, Виктория Николаева и Виктор Пинский.

В Законодательное собрание Приморья наибольшее количество голосов набрали: Олег Вельгодский, Галуст Ахоян, Игорь Чемерис, Павел Островский и Дмитрий Легкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии подвели итоги предварительного голосования «Единой России» — участие приняли 62 079 избирателей, в том числе 27 763 — в электронном формате.