Буэнос-Айрес, , 05:31 — REGNUM Правительство Аргентины планирует использовать 60-дневный период отсрочки для выплаты Парижскому клубу долга в размере $2,4 млрд, сообщило 31 мая агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, администрация президента Аргентины Альберто Фернандеса предпринимает усилия, чтобы не допустить разрушительного дефолта, поэтому начала серию переговоров с лидерами Португалии, Испании, Франции и Италии. На прошлой неделе Фернандес обсудил вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель, отмечает агентство.

По данным министерства экономики Аргентины, в мае страна должна была выплатить Парижскому клубу $2,2 млрд основного долга и $237 млн в виде процентов по нему.

Парижский клуб — неформальное объединение западных правительств-кредиторов, впервые созванное в 1956 году в Париже для того, чтобы помочь Аргентине избежать банкротства. Напомним, в 2001 году эта южноамериканская страна уже объявляла дефолт по госдолгу на $95 млрд, включая задолженность перед Парижским клубом.

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