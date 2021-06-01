Челябинск, , 05:29 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в 2019 году руководящие лица этой организации рассчитывались за продукцию через расчётные счета иных лиц либо при помощи взаимозачётов. Это было сделано для того, чтобы избежать взыскания недоимки. От взыскания удалось скрыть более 2,2 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершённого преступления и выясняют круг лиц, причастных к этому преступлению. Также они планируют принять меры к возмещению ущерба, причинённого бюджетной системе России.