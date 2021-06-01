Берлин, , 05:39 — REGNUM Бывший генеральный директор немецкого автомобильного концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн в качестве компенсации за ущерб, причинённый компании в связи с «дизельным скандалом», выплатит ей около €10 млн. Об этом 31 мая сообщает интернет-издание Business Insider.

Отмечается, что ранее Volkswagen предъявил иски о возмещении ущерба из-за «дизельного скандала» бывшим членам совета директоров концерна, в числе которых Винтеркорн, а также бывший топ-менеджер Audi Руперт Штадлер. Иски о возмещении ущерба были предъявлены Винтеркорну и Штадлеру после финансовой проверки их деятельности, в связи с нарушением ими обязанностей по защите интересов компании в соответствии с законом об акционерных обществах.

По информации издания, большинство бывших менеджеров договорились с компанией о достаточно символических выплатах на фоне серьёзных последствий «дизельного скандала» — не менее €1 млн каждый. При этом Винтеркорн должен будет заплатить в погашение ущерба около €10 млн, о чём будет оговорено в соглашении, которое планируется подписать в течение недели.

Напомним, прокуратура Брауншвейга (Германия) обвиняет Винтеркорна и ещё четырёх бывших топ-менеджеров Volkswagen в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что на автомобили Volkswagen в 2014 году было установлено обновлённое программное обеспечение, которое занижало показатели вредных выбросов в выхлопных газах дизельных двигателей. Благодаря этому программному обеспечению, на контрольных тестах всё выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым экологическим нормам. На самом деле выбросы в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский автоконцерн Volkswagen заплатил штраф в размере 9 млн евро, чтобы прокуратура Германии прекратило дело о «дизельном скандале» в отношении главы правления Volkswagen Герберта Дисса, а также председателя наблюдательного совета концерна Ханса-Дитера Пётча.

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