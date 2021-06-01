Богота, , 05:26 — REGNUM За сутки в Колумбии выявили 23 177 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает колумбийское министерство здравоохранения 31 мая на своей странице в Facebook.

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Всего в стране было зарегистрировано 3 406 456 подобных фактов. При этом 3 169 573 инфицированных уже излечились.

Кроме того, в Колумбии от осложнений при COVID-19 скончались 88 774 пациента. За 24 часа из-за указанного заболевания умерли 492 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Южная Корея направила в Колумбию дополнительные 10 тысяч защитных масок в качестве благодарности за участие в этой латиноамериканской страны в Корейской войне (1950−1953 гг).

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