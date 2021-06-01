Пекин, , 05:25 — REGNUM Китай опубликовал руководство по ужесточению экологического одобрения для сильно загрязняющих и энергоемких проектов на фоне усилий по содействию зеленому и низкоуглеродному развитию, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Руководство, выпущенное Министерством экологии и окружающей среды КНР, требует, чтобы местные экологические департаменты строго изучали планирование проектов в сильно загрязняющих отраслях промышленности. Оно требует строгой экологической оценки и утверждения проектов, загрязняющих окружающую среду, включая их строительство, реконструкцию и расширение.

Китай ранее объявил, что будет стремиться к достижению пика по выбросам углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.