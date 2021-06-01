Ульяновск, , 05:25 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 906 964 лабораторных исследования на SARS-CoV-2 в отношении 868 564 человек.

По итогам тестов за последние сутки официально выявлено 86 носителей коронавируса. Напомним, что двумя сутками ранее выявлялось 84 и 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время под наблюдением находятся 8657 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для выработки коллективного иммунитета осталось привить ещё 466 тыс. жителей.