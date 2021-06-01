Нанкин, Китай, , 05:20 — REGNUM Суд Нанкина, столицы восточно-китайской провинции Цзянсу, приговорил пользователя Интернета к восьми месяцам тюремного заключения за посягательство на репутацию и честь героев и мучеников, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Блогер Цю Цимин, известный под ником «Labixiaoqiu» на китайской платформе Sina Weibo, похожей на Twitter, также должен принести публичные извинения через крупные веб-сайты и национальные СМИ в течение 10 дней после вступления приговора в силу, сообщили в народном суде округа Цзянье, который провел публичное судебное разбирательство.

В феврале Цю опубликовал два поста, в которых искажались героические поступки офицеров и солдат, охранявших границу Китая, и умалялся их героический дух, что вызвало общественное возмущение и привело к серьезным негативным последствиям для общества, говорится в решении суда.

Цю был первым, кто попал под уголовное преследование со ссылкой на Поправку XI к Уголовному закону, вступившую в силу 1 марта 2021 года, которая определяет преступления, включая посягательство на репутацию и честь героев и мучеников.