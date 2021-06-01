Ульяновск, , 05:18 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупредили о пожарной опасности пятого класса. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с 1 по 7 июня по юго-востоку и юго-западу Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — отмечается в сообщении.

Спасатели напоминают, что в условиях жары возникает опасность природных пожаров, призывая жителей соблюдать все правила пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области практически ежедневно регистрируют палы сухой травы. В частности, 30 мая спасатели четыре раза выезжали на тушение сухой травы.

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