Ульяновск, 1 июня 2021, 05:18 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупредили о пожарной опасности пятого класса. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, с 1 по 7 июня по юго-востоку и юго-западу Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).
«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — отмечается в сообщении.
Спасатели напоминают, что в условиях жары возникает опасность природных пожаров, призывая жителей соблюдать все правила пожарной опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области практически ежедневно регистрируют палы сухой травы. В частности, 30 мая спасатели четыре раза выезжали на тушение сухой травы.
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