Белград, , 05:12 — REGNUM Сербские власти не планируют вводить санкции в отношении России и Китая, несмотря на курс на вступление в ЕС, 31 мая заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

Глава государства напомнил, что республика придерживается политики нейтралитета.

«Мы находимся на пути в Евросоюз. Сербия нейтральна в военном отношении. Но Сербия также в отличие от ряда других стран, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка», — сказал он.

Вучич считает, что такой курс является максимально эффективным для Сербии и ее народа. Он привел в пример помощь, которую страна получила в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе и поставки вакцин от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая, в ходе визита в Москву, спикер сербского парламента Ивица Дачич заявил, что Сербия никогда не присоединиться к санкциям против РФ.

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