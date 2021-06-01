Москва, , 05:07 — REGNUM Пенсионеры в России на первое января этого года получали в среднем по 16 789 рублей, говорится в распространённых 1 июня материалах Счётной палаты РФ.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля», — говорится в отчёте.

Таким образом, уровень индексации для страховых пенсий по старости составил 5,7% по сравнению с показателем на январь 2020 года, или 911,58 рубля в абсолютном выражении.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил со ссылкой на проведённое исследование, что в России на пенсии находятся 35% граждан, из них 25% продолжают работать, ещё 10% — неработающие.

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