Владивосток, , 05:12 — REGNUM Наибольшее давление на бизнес среди регионов Дальнего Востока зафиксировано в Бурятии (35% опрошенных), наименьшее — на Колыме (9%), об этом заявил 31 мая министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на межведомственном совещании Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития во Владивостоке.

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«Доля компаний, которые оценивают давление со стороны контрольно-надзорных органов как значительное, оценивается в 29%. Это много, это означает, что каждый третий бизнес находится под давлением», — цитирует PrimaMedia Алексея Чекункова.

Сложность в том, что на фоне ситуации с коронавирусом бизнес особенно восприимчив к административному давлению.

Предприниматели жалуются на необоснованное расширение внеплановых проверок, проведение административных расследований, рейдов, назначении штрафов там, где можно было ограничиться предупреждениями.

«Если в 2018 году предприятия проверяли в среднем 1,7 раз в год, то в 2020 году — 2,3 раза. Лидер — Еврейская автономная область. Меньше всего проверок — в Чукотском автономном округе. Не побеждена волокита. Некоторым инвесторам приходится до двух лет ожидать согласования изменений границ санитарно-защитных зон, без которого невозможно оформить разрешение на строительство, ввод объекта в эксплуатацию. Такие сигналы поступают от инвесторов с Камчатки, из Хабаровского края», — сказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, о снижения давления на бизнес и экологической безопасности дальневосточных регионов говорили 31 мая на межведомственном совещании Минвостокразвития РФ и Генпрокуратуры во Владивостоке под председательством вице-премьера Юрия Трутнева и заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина.