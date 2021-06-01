Москва, , 05:07 — REGNUM Во вторник, 1 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 2 июня в Москве также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +6…+8 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, ночью — 2−7 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +13…+18 °C днём и +3…+8 °C ночью.

В среду, 2 июня, днём в столице ожидается +18…+20 °C. По области +16…+21 °C. Ночью в регионе ожидается +4…+9 °C. Переменная облачность, без осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, северный ветер уступит набирающему силу теплу в первую неделю лета в Санкт-Петербурге.

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