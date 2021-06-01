Москва, , 04:49 — REGNUM Долгое время, которое дети тратят на социальные сети и интернет в целом, считают проблемой 68% родителей в России. К таким выводам пришли в банке «Открытие», проанализировав ответы, полученные в ходе социологического исследования.

Опрос показал, что социальными сетями пользуются 74% российских детей. В возрасте 11−15 лет эта доля достигает 92%, а 16−18 лет — уже 97%. При этом все они проводят в соцсетях 25% свободного времени. Наибольшей популярностью у них пользуются YouTube, об этом сообщили 52% респондентов, ВКонтакте, TikTok и Instagram.

Другими проблемами, кроме социальных сетей (на вопрос можно было давать больше одного ответа), родители назвали недостаток физической активности (58%), недостаток общения и друзей (53%) и качество образования в школах (44%).

Опрос проводился банком «Открытие» с 19 по 24 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. жителей России в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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