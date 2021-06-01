Москва, , 04:31 — REGNUM В списках невыездных «должников» в мае этого года числились более 5 млн жителей России, сообщили 1 июня в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составило 5,1 млн», — говорится в сообщении.

Лидируют по числу невыездных Краснодарский край (381,4 тыс. человек), Башкирия (360,5 тыс.) и Москва (227,6 тыс.).

В ФССП отметили, что больше всего в праве выезда за рубеж ограничены должники по алиментам. Таковых в мае насчитывалось 507,5 тыс. человек.

Ранее в Главном управлении ФССП по Москве сообщали, что из-за различных долгов невыездными считаются почти четверть миллиона жителей столицы.

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