Исламабад, , 04:21 — REGNUM Не менее десяти человек стали жертвами стихийных бедствий, вызванных ливнями в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в одном из домов города Окара обрушилась крыша. Это привело к гибели восьмерых человек, еще трое получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Еще один человек погиб в результате падения стены, также погибла женщина от удара молнии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая не менее пяти человек погибли в Индии из-за стихийных бедствий, вызванных циклоном «Яас». Отмечалось, что одна женщина погибла в результате обрушения дома, еще несколько человек были насмерть придавлены упавшими деревьями.

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