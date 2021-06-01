Сеул, , 04:17 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 459 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 449 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже на протяжении трех дней выявляют не более 500 инфицированных ежесуточно. Такие показатели фиксировались в конце марта 2021 года перед ростом заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 140 799. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1963 человека.