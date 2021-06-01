Тегеран, , 08:13 — REGNUM 31 мая министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов, ссылаясь на комментарий президента Ильхама Алиева о Карабахе как «регионе зеленой энергетики», заявил в Иране, что энергетический обмен между Азербайджаном и Исламской Республикой будет продолжен. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Шабазов, выступая перед прессой после встречи со своим иранским коллегой у плотины Арас, отметил: «Сегодня мы обменялись идеями о перерабатываемых энергоносителях и будущих масштабах сотрудничества двух стран».

Говоря о ранее достигнутых договоренностях, которые реализуются в настоящее время, он сказал: «Строительство нахичеванского газогенератора, строительство плотин Ходаафарин и Кыз-Калах-Си входят в число проектов, которые в будущем обеспечат обе страны водными ресурсами и внесут заметный вклад в производство электроэнергии.

Азербайджанский министр подчеркнул, что сегодня отмечается 50-летие совместного использования плотины Арас и возведения пограничного поста Мокан между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, заявив: «Изредка становишься свидетелем двустороннего сотрудничества, которое длится 50 лет».