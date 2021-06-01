Бразилиа, , 04:21 — REGNUM В Бразилии из-за угрозы распространения COVID-19 на неопределённый срок вводится запрет на въезд иностранцев любым способом, кроме прибытия самолётом. Об этом 31 мая сообщает газета O Globo.

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Издание уточняет, что в соответствии с межведомственным постановлением, запрет для иностранцев любых национальностей действует в случае их прибытия в страну «по автодорогам, иным путям наземного сообщения, а также водным транспортом». На воздушное авиасообщение данный запрет не распространяется.

Отмечается, что новое ограничение вводится по инициативе Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) в связи с угрозой новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Индии.

Напомним, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки выросло на 30 434 и составило 16 545 554. Умерли за сутки 860 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 462 791 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии из-за угрозы распространения коронавируса на неопределённый срок вводится запрет на въезд иностранцев любой национальности.

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