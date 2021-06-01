Тегеран, , 08:14 — REGNUM 31 мая иранская переговорная делегация на двух встречах с Россией, Китаем, ЕС и Eвротройкой рассмотрела Совместный всеобъемлющий план действий, известный как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

За последние дни было проведено несколько двусторонних и многосторонних встреч на уровне политических депутатов, официальных лиц, а также на уровне экспертов среди иранских делегаций с представителями ЕС, Евротройки, Китая и России.

Две отдельные встречи проходят на полях нового раунда переговоров между Ираном и G4+1 (Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией) для изучения путей возрождения многонационального соглашения.

В ходе встречи иранская делегация изложила свои взгляды на проекты текстов и оставшиеся вопросы для китайской и российской сторон. Предлагая некоторые комментарии и разъяснения, китайская и российская делегации настоятельно призывают полностью поддержать позицию Ирана.

Все три делегации подчеркнули важность продолжения серьезной работы, без какой-либо спешки или задержек.